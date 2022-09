Luca Ronchi primo sul traguardo dell'Andolla

Luca Ronchi ha vinto la XXXI edizione della Cheggio-Andolla, gara di corsa in montagna svoltasi domenica in occasione della festa del rifugio che sorge a 2 mila metri in alta Valle Antrona.

Ronchi ha coperto la distanza tra l’alpeggio antronese e il rifugio nel tempo di 36’18’’. Dietro di lui Lorenzo Milesi in 39’10’’ e terzo Matteo Fodrini con 39’34. Prima donna classificatasi è stata Stefania Termignoni, giunta in classifica generale 16a col tempo di 48’01’’.

Al via della corsa, svoltasi in una bella giornata, erano in 68 concorrenti. Soddisfatti gli organizzatori della giornata che ha visto la messa e poi il pranzo.