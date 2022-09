''Al di là del risultato non sono del tutto scontento dei miei ragazzi''

Pronti via e prima sconfitta per la Juventus Domo. Ma Michael Nino, tecnico dei granata, non si fascia la testa. La sconfitta interna col Bellinzago (0-3) - una buona squadra (ndr) - non va presa come un brutto campanello di allarme. Come ci spiega il tecnico che ricorda di aver perso alla vigilia della partita di domenica una pedina importante come Cabrini.

‘’Loro sono partiti bene – dice Nino - : hanno fatto subito un bel gol all’incrocio e poi sul secondo e terzo gol ci abbiamo messo del nostro. Senza togliere che il Bellinzago è una bella squadra, che lotterà sino alla fine del campionato. Ma al di là di gol e risultato sono abbastanza contento, anche se dire contento con uno 0 a 3 subito, è inadatto. Però la squadra non ha fatto male, tenendo conto che abbiamo cambiato modo di gioco rispetto al passato. Un modulo che ha bisogno di tanta gamba. Sinceramente i ragazzi non mi sono dispiaciuti al di là degli errori fatti’’

Nino spera nell’arrivo di un attaccante che faccia coppia con Pesce, domenica troppo solo là davanti.

‘’Si, stiamo cercando una punta, vedremo in queste ore’’ conclude.