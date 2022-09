Quindici mucche morte in un burrone nel vicino Canton Vallese

Una mandria di mucche precipita in un burrone nel vicino Canton Vallese. A darne notizia i media elvetici. Gli animali stavano pascolando in un alpeggio a Goms nel Canton Vallese, area che confina con l'alta Valle Formazza, quando improvvisamente sono finite in fondo a un dirupo scivolando rovinosamente lungo una parete rocciosa.

Nel burrone sono cadute 27 mucche e l'allevatore loro proprietario ipotizza che gli animali possano essere stati spaventati da uno o più lupi. Dei 27 animali purtroppo 15 erano deceduti. A fare la macabra scoperta un cacciatore che ha dato l'allarme. Sul posto è arrivato un elicottero dell'Air Zermatt.

L'allevatore ha detto che in zona non ci sono stati temporali con fulmini che possano aver spaventato le mucche e quindi l'ipotesi è quella di un branco di lupi che le ha costrette a fuggire finendo nel dirupo.