''Un buon inizio, tenendo conto che la squadra è stata rinnovata''

Pronti via ….e il Piedimulera passa a Valdengo. Miglior inizio non c’era per i gialloblu, quest’anno affidati a Marco Moz.

Il 2 a 0 in terra biellese, firmato da una doppietta di Fornara, è significativo per la formazione ossolana che in estate si è rinnovata.

‘’Abbiamo fatto un precampionato impegnativo,con tanti ragazzi giovani e nuovi e quindi abbiamo cercato di amalgamarli anche perché alcuni non hanno esperienza di prima squadra e di categoria ’’ afferma Moz. Che è soddisfatto della partenza. ‘’Abbiamo fatto una buona partita – spiega - . Siamo riusciti a mettere in pratica quando provato in queste settimane. E’ una buona partenza.’’

Manca ancora qualcosa al Piedimulera?

‘’Sì, ci manca ancora Ceschi, che per noi è una pedina veramente importante e forse qualcosa manca nella rosa, anche se ci proviamo con quello che ho’’.