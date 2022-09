E' stata recuperata con un verricello dall'eliambulanza la donna caduta nel greto di un torrente in Valle Antrona. L'85enne stava facendo una battuta a funghi quando è scivolata ed è caduta nel torrente. La donna è stata verricellata e trasportata in ospedale a Novara in Codice Giallo.

Sul posto a supporto dell'elicottero anche gli uomini del Soccorso Alpino.