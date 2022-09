Domosofia, tra gli ospiti più attesi di oggi il direttore di Repubblica Maurizio Molinari. FOTO

Proseguono gli incontri dedicati alla “luccicanza” nella terza giornata di Domosofia, il festival delle idee e dei saperi, organizzato dal Comune i Domodossola con la direzione artistica di Maria Fiorenza Coppari.

Baraldi e Monari incontreranno poi il pubblico di Domosofia alle 16 in Cappella Mellerio per la conferenza “Immaginare: interpretare, comprendere, inventare nell’era dei dati”.

Alle 16:30 in piazza Rovereto “Ragione e libertà nel disincanto del mondo”con il direttore del Censis Massimiliano Valerii .

In Cappella Mellerio alle 17:30 il filosofo del linguaggio Alberto Voltolini , il docente di neuroetica Andrea Lavazza neuroetica e il filosofo teoretico Riccardo Manzotti parleranno di “Coscienza, la scintilla creativa del genere umano”.

In piazza Rovereto alle 17:30 incontro con il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari.

Ricordiamo che in caso di pioggia gli incontri all'aperto avranno luogo presso il palatenda dell’oratorio di Via Montegrappa o in Cappella Mellerio. Tutti gli eventi sono gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.