A Prefestival 2022 gatti da tutto il mondo!

Anche se il comunicato stampa ufficiale degli eventi di PETSFESTIVAL 2022 non è ancora stato pubblicato, cerchiamo di approfondire quanto è già trapelato del programma focalizzandoci oggi su un mega appuntamento destinato a 360 gradi agli amanti del gatto e che si preannuncia davvero imperdibile.

Ti piacciono i gatti? Vuoi saperne di più? Sei indeciso fra una razza e un’altra?

Quest’anno PETSFESTIVAL ospita l’esposizione internazionale REGIONAL TICA SUD EUROPA, un appuntamento organizzato da TICA ITALIA TICat e tra i più importanti dell’anno a livello continentale per gli amanti dei felini. Parteciperanno gatti e espositori tra i più famosi. Sono attesi 250 soggetti al sabato e 250 alla domenica giudicati in diversi ring con presentazione al pubblico delle varie razze. Un’opportunità unica per il pubblico e per gli allevatori per capire i progressi fatti nell’evoluzione dell’allevamento di tutte le razze feline, incluse alcune molto rare ma anche l’opportunità per discutere e mettere a fuoco i problemi.

E inoltre, spettacolo nello spettacolo, ci sarà un ring di Agility.

Sì, avete capito proprio bene i gatti che fanno Agility! Mai visto prima d’ora? E allora non prendete impegni, cerchiate la data sul calendario e venite a trovarci. Sarà l’occasione per immergersi nel magico mondo felino, per scoprire i migliori prodotti per il tuo gatto, per parlare con allevatori e con comportamentalisti felini. Ma sarà anche l’occasione per conoscere e aiutare i gatti meno fortunati e le associazioni che si impegnano per aiutarli.

Un appuntamento che si svolgerà il 15/16 ottobre (cioè sabato e domenica) con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

