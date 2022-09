Aperte le iscrizioni al corso gratuito 'Mooc Tutor di Comunità'

Il 5 settembre 2022 si sono aperte le iscrizioni per una nuova edizione del 'Mooc Tutor di Comunità': un corso online e completamente gratuito per conoscere la figura professionale capace di rileggere la tecnologia a servizio della comunità con la volontà di ri-creare connessioni tra persone, famiglie, quartieri e città.

Questa nuova edizione è sostenuta da Pallium, un’operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera. Il progetto Pallium si propone di favorire l’accesso alle cure palliative al maggior numero possibile di pazienti, in particolare nelle aree periferiche, favorendone la permanenza a domicilio con tutti i benefici correlati, ma anche di formare una cultura sempre più ampia e diffusa su questo ambito di cura e sul processo parallelo di accompagnamento al “fine vita” che ne deriva.

A Pallium aderiscono in qualità di capofila, per l’Italia, la Cooperativa La Bitta, per la Svizzera, l’Hôpital du Valais e in qualità di partner Asl Vco, Fondazione Comunitaria del Vco ed Emisfera Società Cooperativa.

Questa edizione si propone quindi di offrire conoscenze teoriche e strumenti pratici per coloro che lavorano con gli anziani e le comunità e in particolare si interroga sull’importanza della figura di un tutor di comunità nell’ambito della rete di gestione delle cure palliative, come preziosa interfaccia tra il sistema sanitario, i pazienti e i caregiver, familiari e non, che li assistono.

Le iscrizioni al corso si sono aperte dal 5 settembre 2022, è necessario creare un profilo sulla piattaforma www.eduopen.org, che quest’anno ospiterà il corso online.

I materiali saranno disponibili fino al 31 maggio 2023.

L’offerta sarà in modalità self-paced, ossia totalmente libera e autonoma da parte del corsista: si potranno fruire i numerosi materiali senza il sostegno di un tutor che moderi gli apprendimenti e le tempistiche.