Doppio grande appuntamento con la musica a Lugano e Locarno con i concerti di Diodato e Anastacia

Il Canton Ticino si appresta ad ospitare due grandi eventi musicali che animeranno una doppia serata a Lugano e Locarno con due artisti di rilievo di livello internazionale: Diodato e Anastacia.

Diodato a Lugano

Diodato, il noto cantante italiano vincitore anche ti un Festival di Sanremo, sarà protagonista a Lugano venerdì 23 settembre per l'European Tour 2022. Il cantante italiano si esibirà nella città ticinese presso lo Studio Foce.

Anastacia a Locarno

Locarno sarà la meta per la cantante americana Anastacia, che sarà protagonista in Canton Ticino giovedì 29 settembre alle ore 20.30. L'artista di carisma internazionale si esibirà per I'm outta lockdown tour - The 22end anniversary presso il Palexpo Fevi.