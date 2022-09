Penultima giornata di Domosofia: gli appuntamenti di oggi

Penultima giornata per questa edizione di Domosofia, festival della conoscenza organizzato dal Comune i Domodossola con la direzione artistica di Maria Fiorenza Coppari.

La giornata inizia in Cappella Mellerio alle 10:30 con l'incontro “Comandamenti per la libertà. Il decalogo tra coscienza religiosa e civile” con il giornalista di Avvenire Alberto Mattioli , la docente di Morale Gaia De Vecchi e la docente di pedagogia Milena Santerini .

Alle 11:30 in Cappella Mellerio il pubblicitario e professore di economia e gestione delle imprese terrà la conferenza “Il cristallo vichingo o lo specchio di Narciso? Indizi di luccicanza al tempo delle nuvole”

Sempre in Cappella Mellerio alle 15 “La scelta di Enea. Indagine sul mito per attraversare il presente, sulle tracce del futuro” con il teologo Don Luigi Maria Epicoco .

con l'archeologo Marco Peresani e l'antropologa Maria Giovanna Belcastro in Cappella Mellerio.

In piazza Rovereto alle 16:30 “Decamerovirus”. L’esorcismo della fantasia ai tempi del lockdown

Sempre in piazza Rovereto alle 17:30 il giornalista Edoardo Castagna parlerà delle luccicanze tradite della storia

Per la sezione Festival in Scena alle 18 nella Chiesetta di San Giuseppe “Nella mente di Einstein: l’immaginazione e la scienza” con Fabio Minazzi , filosofo della scienza, Matteo Minetti , attore e Silvia Arfacchia , violinista.

Alle 18:30 in piazza Rovereto la conferenza del virologo Fabrizio Ernesto Pregliasco “Con le lenti della scienza. Infodemia ai tempi del Covid”

Alle 21 all'Auditorium Floreanini “Le luccicanze della ribalta”, un incontro con l’attore Gianmarco Tognazzi per una serata dedicata alle luci del cinema e del palcoscenico. Sul palco il critico cinematografico Maurizio Cabona .

Ricordiamo che in caso di pioggia gli incontri all'aperto avranno luogo presso il palatenda dell’oratorio di Via Montegrappa o in Cappella Mellerio. Tutti gli eventi sono gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.