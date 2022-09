Pandemia e spazio fanno il tutto esaurito a Domosofia FOTO

Tanti applausi e nessuna contestazione sabato per l'atteso appuntamento con il virologo milanese Fabrizio Pregliasco. Ospite di Domosofia, intervistato da Beppe Gandolfo, volto televisivo dell'informazione di Mediaset e autore di una rubrica settimanale 'piemontese' sulle nostre testate online, Pregliasco ha ripercorso gli anni della pandemia. Dalle prime paure per un virus sconosciuto agli studi, dai vaccini al green pass, passando per gli 'errori' dell'informazione televisiva che ha fatto diventare star i virologi, gettandoli in pasto agli hater da tastiera.

Pregliasco ha parlato dell'attuale situazione contestando gli annunci dell'Oms sull'uscita dall'emergenza: “Non è finita, siamo all'ultimo miglio....” ha detto “il virus non se ne andrà dobbiamo aspettarci onde di salita e di discesa da affrontare nei reparti ospedalieri ormai preparati”. “I nemici non sono i medici o gli operatori o chi ha preso decisioni dolorose per la comunità, il nemico è il virus che può ancora fare male” ha continuato. Pregliasco ha poi raccontato come ha vissuto e come vive l'odio nei suoi confronti: “Un giorno mi sono recato ad un evento a Milano da solo e camminando in via Dante non nascondo di aver avuto paura”. Beppe Gandolfo ha poi voluto dedicare un applauso alla platea domese: “Devo farvi i complimenti, non una contestazione non una voce contraria, certo tra il pubblico ci può essere qualcuno che non la pensa come il dottor Pregliasco, ma nessuno ha alzato i toni, come invece accaduto pochi giorni fa a Sauze d'Oulx quando sono dovute intervenire le forze dell'ordine per la presenza di Pregliasco”. Il giornalista Mediaset ha poi concluso ringraziando Pregliasco per quanto è stato fatto da medici e operatori in questa terribile pandemia.

In contemporanea a Palazzo Mellerio la conferenza dei due ingegneri ossolani Andrea Accomazzo e Mauro Prina, quest'ultimo collegato online dagli States. Una conferenza che richiamato tantissima gente, un tutto esaurito per ascoltare dalla voce di due protagonisti nostrani cosa ci aspetta nell'esplorazione del sistema solare nel prossimo futuro.