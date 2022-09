Scivola nel fiume agli Orridi di Uriezzo, salvata dai Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino

Una donna di 69 anni , di Vergiate, è caduta nel fiume Toce . È stata soccorsa da Vigili del fuoco, Soccorso alpino e SAGF della guardia di Finanza. Oggi pomeriggio intorno alle 17 è caduta nel fiume Toce nella zona degli Orridi di Uriezzo nel comune di Premia in Val Formazza.

Dopo essere scivolata in acqua, è riuscita a mettersi in salvo su un grosso sasso in mezzo al torrente. Con manovre fluviali i vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale, conto i VVF volontari di Baceno, il Soccorso alpino e il personale Sagf della finanza, sono riusciti a portare la donna a riva. Spaventata e infreddolita, la donna è apparsa in buone condizioni di salute.