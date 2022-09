Ripartite le lezioni Scuola Alberghiera al Collegio Rosmini

Riparte in presenza, senza mascherine, il nuovo anno scolastico della Scuola Alberghiera di Domodossola.

Il coordinatore delle attività didattiche, prof. Luca Colini, ha presentato i docenti. Durante la mattina sono stati illustrati il logo della scuola con il suo significato e il documento intitolato “Le nostre stelle” che rappresenta il credo e i valori dell’Istituto. Si è inoltre fatto un riepilogo delle esperienze di stage estive, tutte conclusesi positivamente, sia quelle svolte a livello locale sia quelle fuori regione.



Diverse sono le novità illustrate dallo staff di direzione. Da ottobre verrà aperto al pubblico il ristorante “Inizio” che da quest’anno sarà affiancato dal nuovo “Bistrot”, un convivio didattico più informale, dedicato agli studenti e ai docenti dell’Istituto. Un nuovo concept è stato pensato anche per il bar didattico e sarà svelato prossimamente. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Antonio Rosmini, gli studenti fuori sede potranno usufruire da quest’anno del nuovo servizio di Campus con convitto aperto dal lunedì al venerdì. Verrà rinnovato poi l’appuntamento nel mese di maggio 2023 con TEDx e i ragazzi lavoreranno durante l’anno alla realizzazione dell’evento caratterizzato da un format internazionale. In un’ottica di innovazione e apertura di nuovi orizzonti si inseriranno inoltre i progetti Alberghiero+ e l’ambizioso Percorso di Management Internazionale. Il primo porrà le basi per la creazione di un centro di ricerca sui temi dell’ospitalità. Il secondo riguarderà il lancio, in prospettiva, di originali lezioni tenute da docenti universitari ed esperti di settore utili a rinforzare competenze come il marketing e la gestione d’azienda, spendibili in ogni ambito lavorativo. Il progetto verrà presentato ufficialmente a novembre.

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati di qualifica agli alunni della classe quarta, il taglio del nastro d’inaugurazione e le tradizionali foto di classe sulla scalinata principale del Collegio.