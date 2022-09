Perché dotarsi di un montascale?

Vi è mai capitato di dover risalire le scale all'interno del vostro condominio o quelle di un altro edificio pubblico magari carichi di tante buste della spesa oppure stanchi morti dopo una giornata di duro lavoro? Molto probabilmente sì, e più di quanto si voglia ammettere, ma pensate che ci sono persone che se la passano peggio di voi.

Esatto, se sommiamo alla non presenza di un ascensore una disabilità motoria oppure un'età avanzata, allora capirete come una situazione del genere non è affatto da prendere alla leggera, anzi! Si potrebbe dunque pensare all'installazione di un ascensore che tenga conto anche di chi è non vedente, magari dotandolo di pulsanti in braille e di un piccolo altoparlante per annunciare i piani, ma i lavori potrebbero essere molto lunghi ed altrettanto costosi (al pari della sua stessa manutenzione).

Inoltre non dimenticate un altro piccolo particolare, ovvero che non tutti i condomini potrebbero essere d'accordo con questa spesa! Come fare dunque a questo punto per avere delle comodità in più senza alleggerire ulteriormente il proprio portafoglio? A parte cambiare casa, la soluzione più conveniente consiste nel valutare attentamente montascale prezzi, tipologia, possibilità di detrazione fiscale, assistenza tecnica e così via.

Un montascale non si nega a nessuno insomma! Tenete conto che, stando alle leggi italiane, gli edifici devono essere accessibili anche ai portatori di handicap e da chi ha menomazioni transitorie o permanenti. In questa macro categoria rientrano dunque ipovedenti, anziani, paraplegici e così via.

Facili e pratici da installare i montascale si possono dunque installare sia all'esterno dell'immobile, ad esempio sui gradini di ingresso, che all'interno, sia nel giro scale che dentro al proprio appartamento se si sviluppa su più piani, e si possono adattare facilmente a tutte le esigenze specifiche.

Per fare un esempio più pratico vi lasciamo qui sotto le principali tipologie di montascale che potete facilmente trovare oggi sul mercato:

a pedana: perfetto per gli edifici pubblici come per quelli privati, funziona benissimo sia all'interno che all'esterno, non ha bisogno di permessi specifici per l'installazione e si può smontare con facilità

cingolato : il sistema perfetto per i pianerottoli più piccoli o dove è più difficile muoversi

a ruote: in questo caso occorre sempre l'ausilio di un'altra persona, ma è una scelta perfetta in caso di carrozzine e simili

elettrici: una delle soluzioni più comuni

scoiattolo: massima comodità e sicurezza grazie ad una apposita poltroncina, ma serve sempre un'altra persona

a piattaforma: questo è invece il modello più indicato per gli spazi esterni, resistente alle condizioni meteorologiche ed all'usura

per scale curve: come suggerisce il nome stesso, questa tipologia è maggiormente indicata nel caso vi siano scale “particolari” come quelle a chiocciola



Provate dunque a tenervi a mente questo breve elenco in modo tale che, alla prossima riunione condominiale, abbiate già con voi qualche “asso nella manica” per convincere gli altri condomini. Sappiate poi che questo tipo di prodotti è compatibile con il Bonus del 110%, mica male non siete d'accordo anche voi?