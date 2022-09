Una pedalata di gruppo da Domo a Fondotoce per chiedere il completamento della Ciclovia del Toce

Una pedalata di gruppo da Domodossola a Fondotoce, è quella che organizza l'associazione Fiab Vco Bicincittà. Un'iniziativa che non è solo un'occasione di svago ma che vuole sensibilizzare i cittadini del Vco e in primis gli amministratori locali, sulla necessità di completare la Ciclovia del Toce.

“Abbiamo inviato ai sindaci dei comuni attraversati e al presidente della Provincia una lettera con l'elenco delle azioni da intraprendere per raggiungere l'obiettivo del completamento, invitandoli a pedalare con noi o per lo meno ad accogliere il gruppo di ciclisti al passaggio nel proprio comune” spiega l'associazione.

“Avremo modo di pedalare lungo l'itinerario cicloturistico di importanza nazionale denominato 'Svizzera-Mare' -scrive Fiab Vco Bicincittà nella lettera a sindaci e amministratori (visibile integralmente in allegato), un percorso dalle grandi potenzialità ma che, purtroppo, presenta ancora alcune criticità strutturali e non...

Da anni l'associazione sollecita gli enti competenti a programmare una serie di interventi per rendere il percorso fruibile ai tanti cicloturisti che visitano questa valle. Troppi anni sono passati dagli ultimi interventi realizzati dalla Provincia del VCO e da alcuni comuni della ex Comunità Montana Valle Ossola. Grazie ad alcuni progetti Interreg, poi, si è potuto aggiungere ulteriori tasselli.

Riteniamo che, risolti i problemi di bilancio, l'ente Provincia possa e debba tornare ad avere un ruolo primario nello sviluppo del cicloturismo, investendo risorse e svolgendo il ruolo di capofila dei vari comuni interessati. La pedalata del 2 ottobre sarà l'occasione per documentare lo stato dell'arte, per raccogliere informazioni e dati che saranno presentati in un incontro pubblico che abbiamo intenzione di organizzare nel prossimo autunno”.

Il ritrovo per la pedalata è in piazza Mercato a Domodossola alle 9.15. Per iscrizioni e tutti i dettagli è possibile consultare https://bicincittavco.wordpress.com/ o la pagina Fb https://www.facebook.com/FIABVCO/

(Foto social Bicincittà)