A Cestistica e TT Ossola 2000 la gestione della palestra del Peep

Sarà affidata per 10 anni alla Tennis Tavolo Ossola 2000, in collaborazione con la Cestistica Domodossola la gestione della palestra del Peep. Lo ha stabilito con una delibera il 12 settembre la Giunta comunale di Villadossola.

Le due associazioni non verseranno un canone d'affitto ma utilizzeranno i ricavi della struttura per utenze e manutenzione. Eventuali maggiori guadagni rispetto alle spese correnti saranno utilizzati per migliorie alla palestra.

“Gli introiti derivanti dall’uso della struttura -così la delibera- saranno utilizzati per la sola gestione delle utenze e per la normale manutenzione della stessa, dato che la natura no profit delle due associazioni vieta di ottenere dei guadagni dalla gestione”.

Eventuali avanzi saranno utilizzati per le migliorie alla struttura. La giunta nel documento sottolinea come “la corresponsione del canone sotto forma di investimento permanente nella struttura sia una scelta adeguata, tenuto conto delle difficoltà economiche sempre maggiori per il Comune di intervenire sulla predetta, nonché delle difficoltà congiunturali sull’aumento spropositato dei costi energetici che riguarderebbero qualunque gestore”.