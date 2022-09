Calzature da uomo: ecco i modelli di infradito più richiesti del momento

Anche quest’anno la moda uomo inserisce le infradito tra le calzature estive che non possono mancare all’interno del guardaroba.

Si tratta, infatti, di calzature da sempre sinonimo di comodità e freschezza, con cui è possibile completare al meglio qualsiasi genere di outfit casual, a prescindere dal contesto.

Naturalmente, rimane fondamentale sfoggiare scarpe non solo di tendenza ma anche durevoli, orientandosi verso soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto qualità prezzo. Il consiglio, a questo proposito, è quello di rivolgersi a siti specializzati nella vendita di calzature, che in genere mettono a disposizione degli utenti una proposta ampia e variegata.

Naturalmente, rimane fondamentale sfoggiare scarpe non solo di tendenza ma anche durevoli, orientandosi verso soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto qualità prezzo.





Infradito da uomo: dai modelli in gomma alle proposte in cuoio



Al giorno d’oggi è possibile scegliere tra un’ampia gamma di modelli di infradito, che si differenziano innanzitutto per i materiali.

Infatti, attualmente, accanto alle classiche proposte in gomma waterproof, perfette per i contesti più informali oppure per trascorrere momenti di relax in spiaggia oppure in piscina, è possibile trovare infradito in pelle, simil pelle oppure in cuoio, con le quali andare a valorizzare look contraddistinti da uno stile casual chic.

Naturalmente, in fase di scelta deve essere valutata con grande attenzione la suola, che dovrà essere caratterizzata da grande morbidezza, così da rendere la scarpa comoda da indossare anche per molte ore. A questo proposito, il consiglio è di valutare modelli con suola in gomma EVO, che si contraddistingue per essere altamente ammortizzata e scanalata, in modo da aderire al meglio su qualsiasi terreno.

Un elemento che da sempre contribuisce al successo di questa calzatura è lo stile minimal restituito dalle fasce, indipendentemente dalla loro larghezza. Naturalmente, a queste versioni classiche oggi si accostano anche modelli di infradito impreziosite da fasce con fibbia regolabile al lato del piede, così come altri elementi in grado di creare contrasti cromatici di grande impatto estetico.

I look da uomo perfetti per abbinare le infradito

L'outfit da uomo più tipico da abbinare con le infradito è ad esempio quello che unisce una pratica t-shirt a dei bermuda larghi e comodi. Naturalmente, è possibile creare anche altri tipi di accostamenti, come quelli che prevedono questa calzatura a completamento di un outfit costituito da camicia a mezze maniche e pantaloni lunghi in estate, oppure da camicia a maniche lunghe e giacca coordinata in inverno.

Per quanto riguarda i pantaloni, nel dettaglio, seppure il modello svasato sia da prediligere, è possibile anche orientarsi su abbinamenti con versioni più attillate in jeans. Le infradito possono essere abbinate anche con un paio di pantaloni ciclisti oppure a completamento di un abbigliamento sportivo.

Per quanto concerne i colori, è possibile creare accostamenti a contrasto oppure tono su tono o con sfumature complementari. Modelli di infradito blu o nere si possono abbinare, per esempio, con outfit dalle tonalità scure, mentre optando per una calzatura dai colori pastello è possibile rimanere in tono con tinte delicate ed estive.

Ovviamente, anche eventuali complementi quali cappelli, borselli e cinte possono risultare ben abbinati alle scarpe oppure rivelarsi in contrasto al fine di creare interessanti giochi cromatici. L'importante sarà il risultato nel suo insieme, che dovrà anche essere consono alla particolare occasione d'uso.