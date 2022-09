I vantaggi del noleggio di macchinari agricoli

Il noleggio di macchinari e attrezzature è una pratica che si sta rapidamente espandendo in Italia.

Storicamente legato a costruzioni e industria, il noleggio da qualche anno si è diffuso anche in settori come l’agricoltura e la cura del verde.

Moltissime aziende agricole, ortofrutticole, vinicole o allevamenti di bestiame hanno infatti compreso i vantaggi del fare ricorso al noleggio piuttosto che acquistare un intero parco macchine.

La stagionalità e la periodicità di molteplici lavorazioni richiedono infatti l’impiego di macchinari e attrezzature molto diverse tra loro. Acquistare, e mantenere efficiente, un intero parco macchine rappresenterebbe per l’azienda un costo enorme in termini sia economici che di tempo; senza considerare che macchinari del genere diventano presto obsoleti.

E bene ricordare che i costi del noleggio sono fissi e i canoni sono totalmente deducibili.

Noleggiando le macchine agricole il cliente ha invece la sicurezza di avere a disposizione macchine nuove, efficienti e performanti. La permanenza media di un macchinario all’interno di un parco noleggio italiano è infatti di 5 anni. In un comparto come quello agricolo in cui si vedono (purtroppo!) ancora a lavoro macchinari di proprietà di 30/40 anni questo turnover, che permette l’ingresso di nuove macchine tecnologicamente avanzate e sempre più sostenibili, è un valore aggiunto sempre più percepito dal cliente.

Ogni centro noleggio dispone di una vasta gamma di macchine e attrezzature disponibili e pronte al noleggio. La differenziazione dei macchinari diventa un vantaggio di rilevante importanza in un settore in cui vi sono specifiche lavorazioni da svolgere anche in pochi giorni e per questo su easyNoleggio Piemonte vi sono diverse categorie di macchine sempre disponibili per il noleggio.

Il trattore è il macchinario agricolo per eccellenza che viene impiegato per effettuare quasi tutte le lavorazioni ma, in un settore caratterizzato dalla stagionalità, noleggiare le attrezzature necessarie per le lavorazioni più specifiche rappresenta una valida soluzione. Il cliente non deve così investire per acquistare attrezzature che impiegherà per un ristretto periodo di tempo. Va inoltre ricordato che macchinari e attrezzature necessitano di manutenzione continua per essere mantenute sicure e performanti.

La sicurezza deve essere infatti una priorità quando si lavora con macchinari come trattori, pale o sollevatori e con attrezzature che possono risultare pericolose.

Ricorrere al noleggio garantisce al cliente di avere a disposizione macchine su cui sono state effettuate tutte le operazioni di manutenzione necessarie previste dal manuale d’uso e manutenzione e che sono quindi sicure per chi deve utilizzarle.

Ad ogni uscita e rientro della macchina dal centro noleggio un tecnico effettua un'accurata ispezione per garantire al cliente la massima efficienza e sicurezza del mezzo stesso.

Chiedendo di visionare il registro delle manutenzioni il cliente può constatare quanto la macchina noleggiata è stata sottoposta a controlli e operazioni di manutenzione.

Dato che certi macchinari sono potenzialmente pericolosi la normativa indica che tutti gli operatori che le manovrano debbano essere in possesso di una specifica abilitazione. Molti noleggiatori dispongono di un centro di formazione in cui il cliente può ottenere tale abilitazione, conosciuta anche come patentino, per imparare a manovrare le macchine in sicurezza.

Il noleggio non rappresenta però la sola fornitura di un macchinario ma un servizio a 360 gradi che permette al cliente di concentrarsi solo sul suo lavoro.

Il noleggiatore supporta il cliente nella scelta del macchinario o dell’attrezzatura più adatta alle proprie esigenze e pianifica con lui consegne e ritiro direttamente sul luogo di lavoro, senza che sia il cliente a preoccuparsi del trasporto.

Come accennato in precedenza, molte aziende di noleggio dispongono di un centro di formazione che permette al cliente di acquisire l’abilitazione necessaria a manovrare macchinari agricoli.

Infine, nel caso in cui si verifichino guasti o malfunzionamenti alla macchina, l’assistenza tecnica del centro noleggio interviene tempestivamente per ripristinarla e permettere al cliente di riprendere il proprio lavoro al più presto. Se il tempo previsto per il ripristino della macchina è troppo lungo il noleggiatore provvede a fornire un macchinario sostitutivo garantendo la continuità lavorativa al cliente.

Il noleggio rappresenta quindi una validissima alternativa all’acquisto di macchine agricole poiché i suoi vantaggi sono evidenti e permettono ad ogni tipo di azienda che lavora nel settore dell’agricoltura di sfruttare un servizio di qualità e di essere affiancato da professionisti.