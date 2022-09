Anche l'istituto Fobelli alla Fiera Zootecnica di Armeno

Dopo due anni di assenza, torna ad Armeno la Fiera Zootecnica con i suoi appuntamenti ormai tradizionali: la 64a edizione della razza Bruna Alpina, la 21a edizione della razza Pezzata Rossa e la 3a edizione della Mostra Provinciale della Pezzata rossa.

All'iniziativa sarà presente anche una rappresentanza dell'istituto agrario Fobelli di Crodo. La Fiera si svolgerà negli gli spazi organizzati della nuova sede espositiva situata all’ingresso del comune, tra via Due Riviere e Viale Cadorna e si terrà nella sola giornata di domenica 9 ottobre con taglio del nastro ed inaugurazione alle ore 9,30 alla presenza di autorità ed istituzioni.

Il programma prevede la tradizionale rassegna dei capi bovini con la valutazione della giuria competente per le razze Bruna Alpina e Pezzata Rossa; il raduno dei trattori d’epoca e moderni; il servizio ristoro ed il pranzo a cura dei rinomati Chef armeniesi direttamente in fiera ed alle 15,00 un approfondimento anche sulla razza piemontese - presente ma non in gara – a cura di A.R.A. Piemonte. Per le premiazioni saranno coinvolti e parte della Giuria gli studenti e gli insegnanti di 3 importanti istituti agrari, due novaresi e per il Vco il Fobelli di Crodo.

La Fiera Zootecnica riafferma il suo ruolo tra le manifestazioni di rilievo non solo provinciali ma anche regionali: è la seconda in Piemonte per importanza ed è Mostra Provinciale della Pezzata Rossa. Sono attesi 15 allevatori che porteranno circa 180 capi di bestiame) e più di 35 espositori nella zona dedicata alla Mostra Mercato: stand enogastronomici e legati al mondo rurale con coltivatori e piccoli produttori a Km 0 faranno conoscere le loro eccellenze insieme ad espositori di abbigliamento, di prodotti zootecnici e di artigianato, prodotti caseari e agricoli ed anche attrezzature.