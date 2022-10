Il Circolo Filatelico Numismatico festeggia i sessant'anni con una mostra

Il Circolo Filatelico Numismatico domese festeggia i 60 anni con una mostra alla Soms ai primi di ottobre. Per l’occasione è prevista l’emissione di una busta ricordo integrata con un annullo filatelico.

La parte principale dell'esposizione è caratterizzata da 158 buste ricordo con relativi annulli filatelici emessi dal Circolo nei sessant’anni della sua vita. I temi trattati sono molteplici ma sempre legati al territorio dell'Ossola, anche in collaborazione con i circoli filatelici della Svizzera. Tra questi il traforo del Sempione, la Vigezzina-Centovallina, l'esposizione italo-svizzera, il raduno walser, il trasvolatore delle Alpi Geo Chavez. La Repubblica dell'Ossola e la montagna sono tra gli argomenti affrontati più volte, mentre tra le personalità del territorio spicca Antonio Rosmini, al quale sono stati dedicati di 4 annulli.

Non mancano poi le associazione di volontariato come la Sezione Avis di Domodossola con la quale il Circolo filatelico collabora da diversi anni. Alla rassegna, infatti, sarà riservato uno spazio espositivo dedicato ad Avis che funzionerà da punto informativo e raccolta fondi. L’associazione di donatori di sangue, a sua volta, metterà a disposizione la serie di buste filateliche emesse in occasione delle ricorrenze legate all'anno di fondazione. Alla mostra saranno inoltre in mostra 54 cartoline postali le cui tematiche sono analoghe a quelle degli annulli. Per la parte numismatica saranno in esposizione monete in lire italiane e franchi svizzeri.

La mostra sarà aperta al pubblico l'1 e il 2 ottobre dalle ore 10 alle 18. La distribuzione della busta con annullo filatelico, invece, sarà attiva sabato 1 ottobre 2022, dalle ore 10 alle 16. Il bozzetto dell’annullo è stato creato dall’architetto Giampaolo Prola.

“Oltre all'autore del bozzetto, un doveroso ringraziamento -così il Circolo Filatelico- va a Poste Italiane, che ha concesso l’annullo gratuito e alla Federazione Filatelica Italiana che ha rilasciato il nulla osta. Un'ulteriore ringraziamento alla Società Operaia di Mutuo Soccorso per la disponibilità dei locali”.