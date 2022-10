Le capoliste Vogogna e Ornavassese in casa contro due novaresi

Dopo due vittorie di fila la Varzese di Gianni Lipari ospita in casa la Crevolese. E’ il derby ossolano della 4° giornata di Prima Categoria che mette di fronte una squadra che ha iniziato bene e una che invece sta ancora cercando il ritmo campionato. La Varzese ha 6 punti, ma soprattutto il miglior attacco del girone con 10 gol fatti. La Crevolese ha un solo punto, frutto del pareggio alla prima giornata.

La capolista Ornavassese (titolo diviso con il Vogogna) riceva il Comignago. Sulla carta sembrerebbe partita facile per i neri che stanno ‘segnando’ questo avvio di annata con ottimi risultati: tre derby vinti su tre, 8 gol fatti e solo 2 incassati, miglior difesa. Il Comignago ha ad oggi raccolto un solo punto.

L’altra capolista, il Vogogna, riceva il Trecate. L’undici di Castelnuovo viaggia a 3 punti a partita mentre il Trecate è a metà classifica con 5 punti. I biancoverdi stanno bene e il ritrovato, anche fisicamente, Margaroli sta dando forza alla squadra ossolana appena retrocessa.

Trasferta novarese per la Virtus Villa, che dovrà fare a meno di Matteo Primatesta ingiustamente squalificato per 6 turni da un arbitro che ha calcato la mano sul referto. I biancocelesti hanno 7 punti, frutto di un pari e due vittorie, il Borgolavezzaro solo 4, frutto del successo ad Agrano e del pari interno con la Union Novara.

C’è attesa invece a Pieve Vergonte, dove il Fomarco ospita un Momo delusione. I ragazzi di Piccinini non si sono ancora schiodati dallo zero in classifica e devono cominciare a far punti.