Omegna, il Consiglio Comunale dei ragazzi presenta il concorso Scrittori in erba

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) di Omegna presenta il concorso Scrittori in erba. Il concorso è dedicato a giovani autori di racconti brevi e libri d’artista.

L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Mastronauta e dall’associazione Dragolago in collaborazione con il Comune di Omegna, l’Istituto comprensivo Fillippo Maria Beltrami, diretto da qualche settimana dal nuovo dirigente scolastico Salvatore Maugeri, e il Parco della Fantasia Gianni Rodari.

Scrittori in erba dal 2018 promuove la pratica della scrittura e la costruzione di libri di artista tra gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Dal 2020, oltre all’iniziale diffusione a livello bi-provinciale (Vco e Novara), è attiva una promozione del concorso anche a livello regionale tramite la rete dei CCR e a livello internazionale attraverso la rete delle scuole di italiano all’estero. I racconti, valutati dalla giuria composta interamente dai ragazzi del CCR di Omegna saranno presentati e premiati durante le giornate del Festival per la letteratura per ragazzi dedicato a Gianni Rodari che si terrà il prossimo ottobre in occasione del compleanno dell’intellettuale (23 ottobre). Verranno premiati i vincitori di tre categorie: Primavera / scuola primaria; Teenager / scuola secondaria di primo grado; Libri d’artista.

La partecipazione viene attivata tramite un bando di concorso che viene pubblicato a inizio anno. Ogni edizione promuove un tema specifico. Per questa quinta edizione il tema ricade sugli animali fantastici e pone l’attenzione sulla biodiversità e sul rischio di estinzione di molte specie di animali.

I componenti dell’attuale Consiglio Comunale dei Ragazzi di Omegna sono: il sindaco Erica Borone, il vicesindaco Isabella Berelda e gli assessori Ludovica Bacchetta (servizi sociali), Erica Fontana (ambiente), Jan Pattis (sport) e Samuele Zonca (scuola). Sono coadiuvati dagli assistenti Gabriele Piccinno, Filippo Gallarotti, Zinedine e Amos Malenotti. Gli altri componenti del CCR sono: Elisa Contelli, Federico Bortott, Melissa Fantini, Tommaso Maioli, Romaissa Haou, Manuel Motta, Carlo Belleri, Loris Mandrioli, Nagua Labiad, Emma Ketcha, Andrea De Caro e Rosita Forte. Danno una mano dall’esterno Amoena Savo, Marta Zanoletti, Francesca Capone, Tian Matteo Brunelli e Oumy. A dirigerli è la facilitatrice Paola Giroldini.





«La valorizzazione dei giovani è fondamentale per una città che guarda al futuro – afferma il Vice Sindaco reggente Mimma Moscatiello –. Non solo perché i giovani sono il futuro ma perché gli stili di vita stanno cambiando e i ragazzi sentono l’esigenza di poter chiedere ciò di cui hanno bisogno. Il CCR è un laboratorio politico dove per politica si intende ragionare e riflettere sul futuro della città».