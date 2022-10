Ornavasso, secondo giorno di festeggiamenti per il Walsertreffen

Proseguono i festeggiamenti ad Ornavasso per il Walsertreffen, raduno internazionale delle genti Walser. La giornata inaugurale di ieri, iniziata alle 14, ha visto nel tardo pomeriggio il benvenuto ai partecipanti del sindaco Filippo Cigala Fulgosi e del presidente dell'Internationalen Vereinigung für Walsertum, Paul Schnidrig, prima del concerto della banda ornavassese.

Il programma del secondo giorno della manifestazione inizia alle 10 nella Sala Cinema Teatro con l'Assemblea Generale Internazionale.

Dalle 10 alle 12 all'antica cava di marmo lettura di poesie in pumattertitsch con accompagnamento musicale

Alle 11 il convegno con i sindaci delle comunità walser, i rappresentanti Unesco e delle istituzioni dei rispettivi territori dal titolo 'La cultura walser patrimonio dell’Unesco'.

Dalle 11 nelle piazze di Ornavasso intrattenimenti ed esibizioni con i gruppi delle comunità walser del Piemonte e delle comunità internazionali. Attivo il trenino turistico cittadino e un servizio navetta che porterà i visitatori al Santuario del Boden.

Gli intrattenimenti dei gruppi walser nelle piazze proseguono anche dalle 14 alle 18 e saranno in funzione il trenino cittadino e le navette per il Santuario.

Concerto del Coro Polifonico Novo Cantico al Santuario della Madonna della Guardia alle 17:30.

Dalle ore 19 alla tensostruttura si terrà la cena del Walsertreffen. Previsti discorsi ufficialied esibizione dei gruppi. Funzionerà un servizio navetta di collegamento con le strutture ricettive.

Per assistere al Walsertreffen come pubblico non è necessaria l’iscrizione. La partecipazione a tutti gli appuntamenti del programma è libera e gratuita. Nelle giornate di venerdì e sabato per i trenini turistici, navette e degustazioni è richiesto il Pass Visitatori o la Card Gruppi. Posteggi gratuiti per i visitatori zona industriale di Ornavasso.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione https://www.walsertreffen.it