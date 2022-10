Cacciatore cardiopatico si sente male ai Corni di Nibbio, recuperato dall'eliambulanza

Intervento per la squadra di Ornavasso del Soccorso Alpino domenica sopra Nibbio. Un cacciatore cardiopatico ha accusato un malore e ha allertato i soccorsi. Gli uomini del Soccorso Alpino hanno raggiunto i Corni di Nibbio con l'elimabulanza.

Mentre i sanitari hanno trasportato il cacciatore in ospedale a Domodossola in codice giallo, i volontari del Soccorso hanno custodito il fucile del cacciatore fino all'arrivo dei militari del Sagf che hanno riposto l'arma in una custodia apposita e la hanno elitrasportata a valle.