Alla Soms immagini e racconti della Corea del Sud con Francesca Rossi

Un nuovo interessante incontro con Francesca Rossi ed i suoi viaggi venerdì 7 ottobre alle ore 21 nello Spazio Contemporaneo della Società Operaia di Domodossola.

"Questa serata dedicata alla Corea del Sud -sottolineano gli organizzatori-, ci porterà alla scoperta di un Paese che ormai da molti anni stiamo imparando a conoscere ed apprezzare. La Corea è infatti entrata prepotentemente nelle nostre case grazie al K-pop, K-drama, al cinema, alla cosmetica, ma anche allo sport (il coreanissimo taekwondo è oggi l’arte marziale più praticata al mondo) e ai successi di brand come Samsung, LG e Hyundai. Senza dimenticare la cucina, sempre più trendy perché leggera e salutare. Questa pacifica invasione è in atto in Asia già da una decina d’anni, e non è casuale: è frutto di precise strategie governative volte a conquistare più spazio e più potere nel mondo attraverso la diffusione della cultura. Ma è anche dimostrazione della straordinaria forza di volontà di un popolo che, dopo decenni di povertà e sofferenza, è riuscito a risollevarsi brillantemente.

Con immagini e racconti Francesca Rossi condurrà gli spettatori attraverso la sua esperienza in Corea del Sud di tre mesi, senza tralasciare i difficili rapporti con l'ingombrante Corea del Nord. Modererà l'incontro Elisa Pozzoli Testore.

La prenotazione è consigliata telefonando al n. 370.3345700. Ingresso con offerta a sostegno delle iniziative culturali della Soms.