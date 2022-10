La Milizia tradizionale di Bannio in udienza dal Papa

La Milizia tradizionale di Bannio e oltre cento pellegrini sono pronti per partire per un Pellegrinaggio nella città eterna, in questo anno speciale dei 400 Anni Miliziani.

Il pellegrinaggio si volgerà dal 3 al 6 Ottobre. Mercoledì 5 Ottobre, la Milizia verrà ricevuta da Papa Francesco che nell'Udienza generale incoronerà l’effige della Beata Vergine delle Nevi, con una corona d’oro realizzata grazie al contributo degli ori raccolti fra i banniesi e i devoti alla Madonna. La Milizia eseguirà un Servizio d’onore davanti al Pontefice. All’interno del programma, verrà anche celebrata dal parroco Don Fabrizio Cammelli una S.Messa nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, con servizio d’onore della Milizia.

Un’occasione speciale che ci rende davvero emozionati e felici – dice Don Fabrizio Cammelli, parroco di Bannio – un momento importante e unico, come è la nostra storia di fede dei Soldati della Madonna e della nostra amata Beata Vergine, una tradizione che prosegue con devozione da quattrocento anni.

Dettagli del programma su www.miliziatradizionalebannio.it

(Foto Susy Mezzanotte)