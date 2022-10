Sovraffollamento treni dei frontalieri, incontro tra Regione e Bls

“L’ormai cronica carenza di posti sulla tratta Domodossola-Briga è un nodo che va risolto. Inaccettabile che i nostri frontalieri siano costretti ad affrontare viaggi della speranza verso la Svizzera, schiacciati come sardine in carrozze sovraffollate e inadeguate, con treni soppressi, lavoratori lasciati a piedi e grossi disagi all’ordine del giorno. Salire a bordo di un convoglio dopo che si è pagato il biglietto o l’abbonamento, non può più essere un terno al lotto. Urgono soluzioni veloci e di buon senso e l’amministrazione regionale a trazione Lega è scesa nuovamente in campo per fare la sua parte. Bls ha promesso interventi concreti: ora monitoreremo che si traducano in realtà”.

Così il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte, Alberto Preioni, dopo la riunione di oggi tra l’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, e i vertici di Bls per affrontare il problema dei treni dei frontalieri con pochi posti. È di venerdì scorso, va ricordato, la clamorosa protesta dei lavoratori ossolani che pochi minuti dopo l’alba hanno occupato i binari alla stazione di Domo. Stamane, al termine dell’incontro con la società elvetica, lo stesso Gabusi ha poi incontrato una delegazione di frontalieri per ascoltare le loro preoccupazioni.