La programmazione del Cinema Corso

Ticket to paradise

Tickets to Paradise, il film diretto da Ol Parker, ambientato a Bali, racconta la storia di una coppia divorziata (George Clooney e Julia Roberts), che ha intenzione di mandare all'aria in tutti i modi l'imminente matrimonio della figlia, impedendole di commettere lo stesso errore che fecero loro sposandosi venticinque anni prima. Cosa succederà ai due protagonisti durante la permanenza a Bali? Riusciranno nel loro intento o questa sarà l'occasione per far riaccenderà la scintilla del vero amore tra i due?

Regia: Ol Parker

Genere: Commedia, Sentimentale

Cast: George Clooney, Julia Roberts, Billie Lourd, Lucas Bravo, Kaitlyn Dever

Durata: 108 min

Giovedì 6 20.30

Venerdì 7 20.30

Sabato 8 17.30 - 20.30 - 22.30

Domenica 9 17.30 - 20.30

Lunedì 10 20.30

Martedì 11 20.30

Siccità

Film diretto da Paolo Virzì, è ambientato a Roma, dove non piove da circa tre anni. Questa arsura provoca una mancanza di acqua e la conseguente sete nella popolazione, che in preda alla ricerca di qualche goccia si ritrova con la mente alterata, arrivando a stravolgere le regole su cui si basa l'intera comunità.

Tra questi vi sono un gruppo di personaggi di età ed estrazione sociale diversa, alcuni vittime e altri opportunisti. Tutte queste persone sono alla disperata ricerca di una redenzione, ma non sanno che le loro vite sono legate le une alle altre in un modo alquanto drammatico, così come solo il sardonico fato è in grado di fare.

Regia: Paolo Virzì

Genere: Commedia

Cast: Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Elena Lietti, Tommaso Ragno, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci, Diego Ribon, Max Tortora, Emanuela Fanelli, Gabriel Montesi

Durata: 124 min

Giovedì 6 20.30

Venerdì 7 20.30

Sabato 8 20.30 - 22.30

Domenica 9 20.30

Lunedì 10 20.30

Martedì 11 20.30

Dragon Ball Superhero

Regia: Tetsuro Kodama

Genere: Animazione, Azione, Avventura

Cast:

Durata: 120 min

Dragon Ball Super: Super Hero, il film diretto da Tetsuro Kodama, vede Goku nuovamente alle prese con l'Esercito del Fiocco Rosso. Nonostante il Super Saiyan abbia già distrutto questo nemico, alcuni fedeli hanno tenuto vivo lo spirito dell'esercito e sono pronti a scendere di nuovo in battaglia, dopo aver creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2.

I due androidi sono stati incaricati di attaccare Piccolo e Gohan, cosicché il nuovo Esercito del Fiocco Rosso possa riuscire indisturbato a portare a termine la sua missione. Solo una persona può fronteggiare questa minaccia, occorre, infatti, che il Super Hero si risvegli