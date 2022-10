A Vogogna torna il festival 'Montagna e dintorni'

Dal 7 al 16 ottobre torna a Vogogna il festival 'Montagna e dintorni'. Anche in questa 15ma edizione sono tante le iniziative e gli eventi dedicati alla riscoperta del nostro territorio, dei suoi sapori locali e delle sue tradizioni.

Questo il programma completo della manifestazione.

Venerdì 7 ottobre

Inaugurazione Rassegna Montagna & Dintorni

Ore 21.00 Sala Conferenze Castello Visconteo

Devero, un viaggio nelle emozioni. Filmati di Giancarlo Parazzoli: Il Devero (introduzione), Ricordi di Devero (due anni di fotografie), Devero, un viaggio nelle emozioni (il timelapse ufficiale)



Sabato 8 ottobre

Festival Nazionale del Plein Air e Sulle orme di antichi popoli - Comunitour Vogogna

Ore 12:00 Accoglienza con rinfresco a Palazzo Pretorio a cura delle Donne del Parco Nazionale Val Grande.

Ore 14:00 Passeggiata con letture a cura del Parco Letterario Nino Chiovini e visita al centro storico di Vogogna e al Castello Visconteo con le sue mostre. Salita con la Guida del Parco a Genestredo e visita al forno e torchio comunitario e alla Rocca.



Ore 21.00 Sala Conferenze Castello Visconteo

"A riveder le stelle" Proiezione del film di Emanuele Caruso: Un viaggio nel verde della Val Grande per riflettere sul dramma del cambiamento climatico.

Con Giuseppe Cederna, Maya Sansa e il dott. Franco Berrino.



Domenica 9 Ottobre

Festival Nazionale del Plein Air e Bicincampagna

Ore 09.30 Ritrovo presso Piazza Pretorio, Vogogna.

ore 10.00 Partenza verso la campagna di Vogogna e Premosello Chiovenda. Percorso semplice, pianeggiante (circa 12 km) su pista ciclabile: fiume Toce, bosco tenso e tappe culturali.

Ore 12.30 Rientro al Ricreatorio e pranzo in compagnia a cura dell'Unione Sportiva Vogognese (10€) con piatto di affettati, formaggio, pasta, dolcetto e acqua. Prenotazione entro giovedì 6 ottobre whatsapp +39 351 7578688.



Tra storie di pietra acqua e pane - Comunitour Cuzzego & Prata

Ore 9.30-17.30 Camminata semplice con 400 mt di dislivello, passeggiata lungo l’argine del Toce in zone ZPS e Rete 2000, lungo il percorso letture a cura di Giorgina Cantalini, nell'ambito delle attività del Parco Letterario Nino Chiovini.





Sabato 15 Ottobre

Festa transfrontaliera Lo Pan Ner – I pani delle Alpi (Vogogna e Premosello-Chiovenda)

Ore 09.30 Ritrovo a Vogogna e passeggiata verso Genestredo.

Dalle 10.00 alle 12.00 Laboratorio didattico di panificazione al forno comunitario di Genestredo con la Cooperativa La Vaina. Proseguimento di Lo Pan Ner a Colloro:

Apertura della Mostra I forni di Premosello.

Dalle 12.30 presso l’Asilo di Colloro: Sagra tradizioni e terrazzamenti

Ore 14.30 Camminata nel borgo-museo alla scoperta dei forni e terrazzamenti con “Voci del Luogo”

Dalle 15.00 Arnia Didattica con l’apicoltore Michele Aironi, Visite al forno, degustazioni vini, e racconto teatrale.



Ore 15.00 Lupus in Fabula - Portici di Palazzo Pretorio

Letture animate per bambini e famiglie a cura del Cantastorie Dario Apicella

Ore 21.00 Tra Natura e Parola Sala Conferenze Castello Visconteo: letture interpretate da Dario Apicella, tratte da libri di Teresio Valsesia, Nino Chiovini e altri scrittori locali.



Domenica 16 ottobre

Fiera d’Autunno

Dalle 10.00 alle 18.00 - Centro storico di Vogogna

Mostra mercato di produttori locali, artigianato, hobbisti, artisti, usato e piccolo antiquariato



Dalle 14.30 alle 16.30 Villa Biraghi senza Veli

Il Politecnico di Milano racconta Villa Biraghi



Chiusura Rassegna Montagna&Dintorni

Ore 16.30 Sala Conferenza Castello: Sepolcri (2022) documentario sulla vita del parroco di Vogogna: Don Paolo.



Ore 17.00 Il Meglio di Malescorto

