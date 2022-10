Premia chiede che rimanga la scuola elementare: gli studenti non caleranno

In vista della razionalizzazione e la programmazione della rete scolastica statale da parte della Regione per l'anno scolastico 2022/23 il Comune di Premia ha chiesto di mantenere in deroga il plesso della scuola elementare per il prossimo ciclo didattico.

La delibera comunale del 20 settembre scorso evidenzia come la pluriclasse di 18 alunni della scuola primaria del Comune antigoriano garantisca l’erogazione del servizio scolastico nel rispetto della normativa vigente oltre a forme innovative di didattica, anche attraverso l’uso di strumenti informatici e progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

Un servizio, quello delle scuole elementari, che va mantenuto anche in considerazione della popolazione scolastica per i prossimi cinque anni, visti i 16 bambini residenti e la presenza sul territorio comunale anche di famiglie domiciliate, motivi per i quali, precisa l'amministrazione, “non è prevedibile un forte calo degli alunni frequentanti la Scuola”.

(Foto sito Istituto Comprensivo Innocenzo IX)