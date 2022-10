Dalla Repubblica alla storia dell’Europa, ma non solo: a scuola tornano i concorsi del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale torna a scuola, portando negli istituti di istruzione primaria e secondaria i concorsi. Dalla storia all’Europa, passando per la Costituzione e l’ambiente o la legalità e la salute, sono questi i temi dei concorsi che il Consiglio regionale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, aiuteranno i giovani a comprendere i problemi e le necessità della società in cui vivono.

Tornano anche i viaggi studio

Dopo due anni di pandemia e restrizioni, torneranno anche i viaggi studio in Italia e all’Estero, ma anche i buoni acquisto in denaro per strumenti o materiali informatici destinati alla scuola.

Inoltre, in occasione dell'Anno Europeo 2022 Palazzo Lascaris ha pensato a un concorso speciale per approfondire le tematiche dell'Unione Europea. A salute e prevenzione è dedicato 'Le note del Cuore', terza edizione del concorso legato alla Partita del Cuore, per canzoni che verranno proposte proprio durante l'evento sportivo benefico.

Violenza, guerra in Ucraina e ambiente tra i temi scelti

Con il 'Progetto di Storia Contemporanea’ gli studenti dovranno invece approfondire i temi '1922 - Un anniversario di violenza', 'Raccontare la guerra in Ucraina' e 'L'emergenza ambientale'. Tornano, poi, i concorsi 'Chi è di scena?... La Repubblica', 'Diventiamo cittadini europei', 'Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro', il 'Progetto Ambasciatori' e il concorso speciale 'Il Consiglio regionale ci dà Credito' in occasione dell'Anno europeo dei Giovani, nel quale gli studenti dovranno formulare proposte in ambito di transizione ecologica, digitale e cittadinanza europea.

Allasia: "Offrire strumenti utili alle nuove generazioni"

“Gli strumenti per offrire alle nuove generazioni iniezioni di fiducia ci sono, dobbiamo utilizzarli: i concorsi rivolti alle scuole sono uno di questi” è il commento di Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale del Piemonte.

“Le tematiche proposte si sposano perfettamente con i curricula adottati nelle nostre scuole e abbracciano temi trattati nell’ambito dell’educazione civica” ha detto invece Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte.