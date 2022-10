Domenica torna la Walser Häpfla Fest

Torna domenica 9 ottobre, dopo il rinvio di una settimana, la Walser Häpfla Fest, la festa gastronomica che celebra la patata tipica formazzina.

La 5a edizione della manifestazione, nata nel settembre 2017 con l'obiettivo di valorizzazione l’agro-biodiversità in val Formazza per contrastare l’abbandono delle aree montane, si terrà nella frazione di Valdo.

Durante l'evento organizzato dalla Pro Loco per far assaporare la genuinità e la qualità delle patate di Formazza si potranno gustare, oltre agli gnocchi preparati dalle “Gnocchine di Formazza” in collaborazione con il Ristorante Cascata del Toce e spadellati al momento, anche piatti tipici preparati da: Albergo Aalts Dorf di Riale, Albergo Rotenthal di Ponte, Ristorante La Baita di Ponte e Agriturismo Rosswald di San Michele.

Il Consorzio della Patata Walser di Formazza venderà per l'occasione le patate appena raccolte e si potranno acquistare anche prodotti tipici di produttori locali quali Azienda Agricola Scilligo Gabriele, Consorzio Erbabona, Apicoltura Prina, Azienda Agricola Fattoriamo, Azienda Vitivinicola Patrone.





Il consorzio conta nove soci che coltivano i tre tipi di patata: La Formazza (Pomatter Häpfla) è un tubero di media pezzatura con pasta gialla e buccia rossastra ed è molto farinosa. Questa caratteristica la rende perfetta per la produzione di purè e gnocchi. Poi c’è la Walser medio piccola, pasta gialla e buccia gialla, non farinosa e particolarmente adatta per le insalate e la cottura al forno. La Occhi Rossi (Roti Öigjé) è un tubero pezzatura medio grande, pasta gialla buccia gialla con occhi rossi e leggermente farinosa e adatta a tutti gli usi culinari anche se esprime il meglio di sé in frittura.