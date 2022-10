Traffico di sostanze stupefacenti, in Canton Ticino arrestati due cittadini albanesi

Nell'ambito di un'inchiesta svolta alcuni giorni fa dalla polizia cantonale, in collaborazione con i servizi antidroga della polizia di Lugano, sono stati arrestati in Canton Ticino un 23enne e un 32enne cittadini albanesi residenti in Albania.

I fermi sono scattati sul territorio di Lugano. Le perquisizioni effettuate dalle forze dell'ordine, sia personali sia in un appartamento utilizzato dai due, hanno permesso di rinvenire diversi grammi di cocaina e alcune migliaia di franchi in contanti.

Gli arrestati sono sospettati di aver preso parte a un importante traffico della sostanza stupefacente. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti.