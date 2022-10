Un olandese di 27 anni muore facendo canyoning

Un grave infortunio sportivo è costato la vita ad un 27enne cittadino olandese residente nel Canton Grigioni che stava effettuando del canyoning a Linescio unitamente ad un compagno nel torrente Rovana.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il giovane in fase di calata è rimasto bloccato in una pozza. Il 27enne è stato soccorso dal compagno di cordata che l'ha portato a riva e ha allarmato i soccorsi.

Oltre agli agenti della Polizia cantonale e del CAS di Locarno sono intervenuti i soccorritori della REGA che dopo aver effettuato la rianimazione sul posto hanno elitrasportarlo il 27enne all'ospedale. A nulla sono valsi però i tentativi dell’quipe medica di salvargli la vita e lo sfortunato giovane è deceduto.