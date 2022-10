Addio a Mario Cavicchi, storico commerciante domese

Domo piange la scomparsa di una delle figure storiche del commercio cittadino. A 93 anni è morto Mario Cavicchi, per anni titolare dell'omonima cartoleria di piazza Tibaldi all'imbocco di via Rosmini. Migliaia gli studenti che hanno varcato la porta dello storico negozio per comperare penne, quaderni, album da disegno, fotocopie. Oggi la 'bottega' è di proprietà di Dario Trapani che ha saputo mantenere il fascino antico di uno dei negozi più longevi della città.

Mario Cavicchi non è stato solo un commerciante instancabile, è stato anche membro della Soms cittadina. E proprio la Società Operaia nel 2018 aveva voluto tributargli una festa con il riconoscimento di socio sostenitore “...per aver assiduamente partecipato alla vita della Soms, contribuendo con i suoi consigli ed idee a proseguire idealmente la tradizione del padre Augusto, che già aveva avuto un riconoscimento nel 1964 per il suo impegno come Consigliere”.

Lascia i figli Marco con Tiziana, e Clara con Francesco e Maria, oltre all'adorata nipote Giulia.

Il funerale verrà celebrato martedì mattina alle 10.45 in Collegiata.