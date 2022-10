Tanta gente nonostante il maltempo alla Castagnata Coimese FOTO

La pioggia non ha rovinato la festa a Coimo per il tanto atteso ritorno della Castagnata Coimese. “Un bilancio positivo nonostante il maltempo di domenica” sottolineano gli organizzatori. “Vogliamo ringraziare in particolare la Protezione Civile della Valle Vigezzo e gli Aib di Villadossola” continuano gli organizzatori, una sessantina di volontari (praticamente tutto il paese) che hanno curato nei minimi dettagli il fine settimana che ha portato nel grazioso borgo tantissime persone anche dalle vicine province di Novara e Varese.

Sempre gli organizzatori. oltre ad invitare i possessori dei biglietti della sottoscrizione a premi a controllare l'eventuale vincita, avvisano che hanno rinvenuto un mazzo di chiavi di una Mini. Per info contattare il numero 0324-93408.