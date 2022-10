Il miele ossolano di rododendro conquista le fiere di Lazise e Castel San Pietro

Il miele ossolano conquista premi in Italia. L’Apicoltura di Giacomo Prina ha vinto il premio ‘’Due gocce d’oro’’ alla fiera di Castel San Pietro (Bologna) e poi un altro premio alla fiera di Lazise (Verona).

Due importanti riconoscimenti a livello nazionale. Il primo alla fiera emiliana di Castel San Pietro, dove in pratica vengono premiati i migliori mieli italiani, stilando in pratica quella che potrebbe anche essere paragonata ad una Guida nazionale sui prodotti di qualità. Per i produttori del settore è una una vetrina di pregio che dà un’etichetta di prima fila alla aziende produttrici. E il premio ‘’Due gocce d’oro’’ , Giacomo Prina lo ha conquistato col suo miele di rododendro prodotto a Devero. Frutto di anni di esperienza, sin da quando negli Anni Settanta il padre Arturo e la madre Silvana iniziarono con un piccolo apiario a Baceno.

‘’Era la prima volta che partecipavamo a questa fiera e quindi siamo contenti del risultato - dice Giacomo - . E’ stata una fiera importante perché ci ha messo a confronto con altre aziende a livello nazionale. E siccome si fanno analisi ben precise sul miele questo ci ha permesso di imparare come migliorare la produzione e ampliare le nostre conoscenze’’.

L’altro premio è arrivato alla fiera di Lazise dove il miele prodotto in Valle Antigorio ha conquistato un attestato sulla qualità sempre col miele di rododendro, ritenuto tra i migliori presenti nella categoria Mieli rari. ‘’Un segno ch quest’anno è stata anche una buona annata – spiega -, perché non basta lavorare bene, occorre avere anche un aiuto dalla natura’’.