Senso unico alternato dall'11 al 15 ottobre, dalle ore 7 alle 18, in via Di Vittorio fronte civico 23 a Domodossola. La modifica alla viabilità è resa necessaria per dei lavori edili che saranno effettuati in zona.

inizialmente la chiusura avrebbe dovuto riguardare tutta la strada costringendo chi avesse dovuto raggiungere Mocogna, Caddo e Bognanco (oltre alle abitazioni della parte alta di via Di Vittorio) a passare da Bisate.