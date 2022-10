L’ennesimo sciopero di Trenord causa disagi ai pendolari del Vco

Un altro sciopero di Trenord questo weekend: nessuna fascia di garanzia e tantissimi disagi per i nostri pendolari. Annunciato all’ultimo, l’ennesimo sciopero di Trenord andato in scena dalle 21 di sabato 8 alla stessa ora di domenica 9 ottobre, ha originato disagi per i pendolari del Vco.

Molti quelli che ieri pomeriggio, giorno solitamente dedicato alla partenza verso le città universitarie, Milano e Bologna su tutte, sono rimasti a Fondotoce senza poter salire su alcun convoglio. Tutti i treni, infatti, sono stati cancellati. “Le agitazioni dei ferrovieri che incrociano le braccia sono ormai un fatto quotidiano, così facendo però rivendicano i loro diritti, ma tolgono a noi quello di studiare”, commenta un’universitaria a VcoNews.

A complicare il tutto anche il fatto che sabato e domenica non sono nemmeno state previste le cosiddette fasce minime di garanzia: ciò accade quando gli scioperi vengono indetti nelle giornate festive. “Ora mi tocca modificare il biglietto del Freccia Rossa che avevo prenotato, e per farlo dovrò pagare un’aggiunta di cinque euro”, aggiunge un secondo viaggiatore.

Oltre al danno, la beffa. Proprio nei giorni scorsi, va ricordato, il nostro giornale aveva scritto un articolo per raccontare i tanti disagi quotidiani – treni soppressi, carrozze inadeguate, mancanza di controlli – cui devono, loro malgrado, far fronte i viaggiatori di Trenord. Gli scioperi sono solo l’ultimo anello di una lunga catena.