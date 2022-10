Vogogna e Ornavassese non mollano la vetta della classifica

Giornata pro Vogogna la quinta di Prima Categoria. I biancoverdi espugnano il ’Curotti’, diventato ormai la casa della Virtus Villa sfrattato dal ‘Poscio’, e conquistano la vetta grazie anche al mezzo passo falso della lanciata Ornavassese che lascia due punti sul terreno dell’Agrano.

La 'Castelnuovo band' (priva tra l'altro di Marco Fernadez) sfrutta le occasioni e concretizza quello che crea vincendo col gol di Bormolini (1-0). Il Villa paga l’imprecisione e la sfortuna ma esce bene dalla sconfitta perché la squadra c’è e dimostra di non avere problemi di gioco. Semmai la notizia è che l'attacco virtussino sia rimasto 'a secco': è la prima volta che succede in questo campionato.

Dicevamo dal pari dell’Ornavassese (1-1) a Omegna contro l'Agrano. Sotto di un gol nel I tempo i neri pareggiano a metà ripresa con Gallizia. Occasione mancata per l’Ornavassese che avrebbe potuto sfruttare meglio il doppio vantaggio numerico con un Agrano rimasto in nove per due espulsioni.

Ornavassese e Vogogna restano comunque in testa, in coabitazione con il Cameri.

Vittoria salutare (2-1) per la Crevolese: porta la firma di Dresco e Manara. La Crevolese recupera posti in classifica e ritrova una vittoria che mancava da inizio campionato. Il successo mette ulteriormente in crisi un Fomarco (in rete con Gjeci) che resta a zero punti con 6 gol fatti e 15 subiti. Uninizio traumatico per i biancoverdi.

Pari a Comignago per la Varzese che colleziona il quarto risultato utile di fila (2-2). I granata mettono la partita sui giusti binari e al 55’ sono addirittura in vantaggio di 2 reti (Ciocca e Filippini). Poi però nel finale subiscono il ritorno dei padroni di casa che tra il 75’ e l’85’ pareggiano i conti.

Classifica: Vogogna, Ornavassese, Cameri 13; Cannobiese 11; Virtus Villa, Varzese, Momo 10; Trecate 6; Pernatese, Gravellona 5; Crevolese, Borgolavezzaro 4; Comignago, Union Novara 2, Agrano 1, Fomarco 0.