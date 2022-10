Le foto di Venturato nell'incontro settimanale alla Cinefoto

Sarà Carlo Venturato il protagonista della serata fotografica di venerdì 14 ottobre al Gruppo la Cinefoto di Domodossola. Venturato proporrà immagini dell’Islanda e di Londra, frutto dei suoi viaggi con la fotocamera al collo. L’Islanda è per un fotografo un’isola che affascina per la grandissima varietà di paesaggi, per la solitudine dei luoghi, per le luci vivide e mutevoli, il luogo perfetto dove scattare in modo compulsivo. Mentre di Londra ci saranno immagini della metropoli dove il nuovo e l’antico si mescolano in ogni angolo della città, e dove ognuno si può sentire a casa propria.