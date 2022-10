Monika Schmutz Kirgöz: ''Riparte da capo l'iter sulla fiscalità dei frontalieri''

"Con il rinnovo delle Camere italiane l'iter parlamentare deve ricominciare da capo". E’ quanto sostengono le autorità svizzere circa l’accordo sulla fiscalità dei frontalieri. L'ambasciatrice svizzera in Italia, Monika Schmutz Kirgöz, ha spiegato che "per l'accordo sulla fiscalità dei frontalieri, purtroppo, si deve ricominciare da capo tutto l'iter parlamentare. Ne abbiamo parlato con i segretari generali delle due Camere, per vedere se sarà possibile farlo avere relativamente presto nelle rispettive commissioni".

Oltre all’accordo sulla fiscalità, i dossier sul tavolo sono anche quelli dell'energia, Unione Europea, l'accesso al mercato italiano delle banche svizzere.

Ossolanews, già lo scorso agosto, aveva evidenziato coma l’accordo fosse stato congelato . Lo diceva 'Il Sole24Ore', ricordando che serve il via libera del Parlamento entro dicembre per l’avvio dal prossimo gennaio del nuovo accordo italo-svizzero che riguarda anche la tassazione del reddito di lavoro.