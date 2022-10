Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le offerte di lavoro del CpI del Vco della settimana.

Ditta edile che opera a Cannobio e zone limitrofe cerca 2 operai con esperienza nel settore, automuniti. Richiesta urgente.

Società di servizi cerca 2 addetti alle pulizie di interni per Verbania, 2 ore al giorno (mattino) tutti i giorni eccetto il mercoledì. Preferibile residenza in zona e completa autonomia negli spostamenti.

Azienda che opera nel settore lapideo cerca 1 operaio fresatore con esperienza nell’uso di macchine a controllo numerico per il taglio di blocchi di sasso e cordoli, lavorazioni standard mediante uso di frese, banchi con taglio a disco e filo. In possesso di pat.B, tempo determinato full time. Sede Villadossola.

Azienda di Verbania cerca 1 elettricista con esperienza nella manutenzione e installazione di impianti elettrici e fotovoltaici, richiesta qualifica, pat.B, disponibilità immediata.

Azienda che si occupa di arredamenti e allestimenti cerca 2 operai falegnami/magazzinieri, preferibile esperienza e capacità d’uso degli strumenti per la costruzione e assemblaggio di arredi su misura, buona volontà e serietà, pat.B. Sede Gravellona Toce.

Azienda metalmeccanica di Verbania cerca 1 addetto/a al magazzino e 1 operaio addetto a macchine a controllo numerico con esperienza pregressa, pat.B, lavoro su turni (06.00/14.00-14.00/22.00). Possibilità di inserimento stabile.

Parrucchiera di Verbania cerca giovane apprendista con attestato di qualifica professionale. Struttura sanitaria con sede a Oggebbio loc.

Piancavallo cerca 1 impiegato/a addetto accettazione e ufficio ricoveri, ottimo pc, diploma, orientamento al cliente, problem solving e serietà. Sostituzione di maternità, possibilità di alloggio per i primi tre mesi.

Industria alimentare con sede a Crodo cerca 1 Quality manager, Laurea in Biologia, Farmacia o tecnologie alimentari. Si richiede esperienza pregressa di almeno tre anni, pat.B, disponibilità a trasferte, conoscenza inglese.Contratto da definire in sede di colloquio.

Azienda di Gravellona Toce cerca 1 tecnico manutentore di apparecchi telematici e multifunzione, formazione attinente, esperienza pregressa, pat.B, orientamento al cliente. Serietà e affidabilità. Possibile inserimento stabile.

Azienda edile cerca operai per lavori di ristrutturazione e manutenzione di una struttura sanitaria a Verbania, esperienza nella posa di cartongesso e nella manutenzione di impianti elettrici. Pat.B, serietà e affidabilità. Richiesta urgente.

Artigiano di Verbania cerca 1 aiuto tappezziere per lavori di confezionamento e installazione di rivestimenti, imbottiture, tende. Possibile formazione con obiettivo inserimento stabile.

Azienda che opera nella distribuzione di derrate alimentari cerca 1 aiuto magazziniere per la sede di Baveno, si richiede uso muletto, pat.B. Gradita esperienza pregressa. Bar di Domodossola cerca 1 addetto/a al banco per servizio take away di piatti veloci, orario mattutino fino alle 14.00. Prevista formazione se senza esperienza.

Azienda di San Bernardino Verbano cerca 1 fabbro/serramentista, se senza esperienza richiesta buona volontà per imparare il mestiere, propensione ai lavori manuali. Pat.B

Azienda artigiana di Verbania cerca 1 aiuto posatore di rivestimenti e piastrelle.

Azienda del settore Legno zona Crevoladossola cerca due operai per costruzione articoli in legno, arredamenti, strutture per tetti in legno. Gradita esperienza ma non indispensabile, buona manualità, uso attrezzi del mestiere e voglia di imparare se senza esperienza. Autonomia negli spostamenti, tempo determinato con possibile proroga e trasformazione.

Ditta di elettrodomestici cerca un aiuto magazziniere che aiuti il personale nelle consegne degli elettrodomestici, autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, disponibilità alla formazione in tirocinio con obiettivo assunzione.

Famiglia di Verbania cerca una badante che si alterni con altra persona nell’assistenza notturna (notti martedì, giovedì, sabato dalle 19.30 alle 7.30 e domenica diurno), somministrazione farmaci, ginnastica, igiene personale. Casa della famiglia facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

Ditta di Verbania cerca 1 manutentore di caldaie e impianti idraulici, anche senza esperienza da formare, pat.B, richiesta urgente. Tempo determinato.

Azienda di servizi cerca operatori di call center per la gestione di appuntamenti e assistenza in ambito sanitario pubblico e privato, solo residenti nei comuni limitrofi a Vogogna, automuniti, ottimo uso pc, diploma, prevista formazione in tirocinio di tre mesi e poi assunzione.

Azienda di Domodossola cerca due meccanici auto/moto con formazione o esperienza nel settore, contratto da definire in base a età ed esperienza. Azienda di Crevoladossola cerca 1 giovane da formare come elettricista, età 18/29 per apprendistato, pat.B preferibile, 1 impiegato/a amministrativo-contabile part-time con età per apprendistato.

Azienda metalmeccanica di Omegna cerca 1 lattoniere idraulico, preferibile esperienza pregressa, in possesso di pat.B. Buona volontà e serietà, preferibile età per apprendistato.

Ditta di riparazioni di veicoli cerca un meccanico con esperienza o con attestato di qualifica. In possesso di pat. B, preferibile residente nel Verbano. Contratto da definire in base a età ed esperienza.

Bar Tabacchi Ricevitoria di Gravellona Toce cerca 1 addetto/a alle vendite e servizio bar quando necessario, preferibile Diploma, uso PC e cassa, età per apprendistato.

Società di trasporti e spedizioni con sede a Domodossola cerca 1 impiegato/a contabile con esperienza pregressa e capacità di lavorare in autonomia (registrazione documenti contabili in prima nota (partita doppia), gestione piano dei conti aziendale e partitari clienti/fornitori, registrazione passiva ed emissione attiva fatture Italia ed estero esperienza nella preparazione delle dichiarazioni LIPE, intrastat, spesometro possibilità di inserimento stabile dopo periodo di prova.

Industria metalmeccanica di Villadossola cerca un montatore meccanico per assemblaggio/montaggio meccanico di macchine industriali, pat.B. Preferibile esperienza o formazione attinente, buona volontà, possibile assunzione stabile.

Società che si occupa di gestione di strutture ricettive extra alberghiere cerca 1 giovane da inserire con tirocinio per la formazione di un /una addetto/a all’accoglienza dei clienti sia in presenza che al telefono, ufficio booking, gestione prenotazioni. Sede di lavoro Villadossola/Macugnaga.

Ditta edile del Cusio cerca muratore/carpentiere qualificato, indispensabile esperienza pregressa, pat. B e preferibilmente anche C. Contratto a tempo determinato full time. Impresa che si occupa di imballaggi a Verbania cerca 1 impiegato/a addetto all’ ufficio contabilità e commerciale, Diploma di Ragioneria o equivalente, esperienza pluriennale, autonomia nella gestione del lavoro, residente nel Verbano. Possibilità di inserimento stabile, non si valutano profili privi di esperienza.

Azienda che si occupa di gestione/smaltimento rifiuti speciali cerca 1 operaio addetto alla manutenzione delle aree interne ed esterne, attività di preparazione e consegna della merce. Richiesta età per apprendistato, in possesso di pat.B, residenza in Ossola.

Studio di elaborazione dati cerca 1 impiegato/a da inserire in organico per sostituzione di personale assente, contratto di almeno 12 mesi, richiesta esperienza pregressa in elaborazione dati contabili, cedolini, prima nota, IVA. Preferibile residenza nel Verbano.

Società che opera nel settore metalmeccanico cerca 2 operai per la costruzione di carpenteria medio-pesante, preferibile conoscenza del disegno tecnico, disponibilità alla formazione, automuniti. Tempo determinato full time. Sede Vogogna.

Azienda di San Bernardino Verbano cerca 1 manutentore di impianti con capacità meccaniche ed elettriche, richiesta esperienza pregressa, capacità di lavorare in autonomia, possibilità di inserimento stabile dopo periodo di inserimento.

Azienda che si occupa di vendita di mobili e arredi cerca posatori esperti per consegna e montaggio presso i clienti. Richiesta patente B, buona manualità, forza fisica, educazione e buona presentazione presso i clienti.