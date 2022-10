A Colloro 'Lo pan ner' incontra la 'Sagra Terrazzamenti'

Premosello è tra i paesi che ospitano la festa transfrontaliera delle Alpi “Lo pan ner”. Attorno al pane il Comune di Premosello, in collaborazione con il Parco della Val Grande e altri enti e nell'ambito del progetto Comuniterràe, ha costruito un articolato programma. Per la festa l'amministrazione ha scelto di accendere i forni e i riflettori sulla frazione di Colloro. L'evento si intreccia con la Sagra Terrazzamenti e tradizioni per proporre una grande festa.

Gli eventi si svolgono prevalentemente all'asilo e nel borgo di Colloro. “Una scelta - spiega la consigliera di maggioranza Maddalena Manera - dettata dal fatto che il comune intende avviare un progetto di recupero della frazione grazie a fondi che arriveranno dal Pnrr”.

Alle 12 ci sarà l'apertura della mostra “I Forni di Premosello”. Dalle 12.30 pranzo con i sapori di una volta : brusarol, ovvero palline di polenta e formaggio, patate di Cuzzago e masaret, una ricotta stagionata tipica di Premosello, e tagliere misto; il tutto accompagnato da birra, vini ossolani e the di Premosello. Per prenotazioni è possibile contattare il 3405538075 oppure il 333-3925129.

Alle 14.30 camminata nel borgo museo a cielo aperto alla scoperta di forni e terrazzamenti con la guida escursionistica Erica Dinetti e tappa al B&B Vecchio Castagno, dove panificatori esperti racconteranno i segreti della pasta madre accesso libero ritrovo all'asilo di Colloro. Alle 15 arnia didattica con l'apicoltore Michele Arioni e Alessandro Zacchera che presenterà il primo the di coltivazione italiana e sarà proposta una degustazione di the. Alle 16 visita al forno a legna e prova di cottura.

Alle 17 degustazione di vini dell'Ossola in collaborazione con la cantina Cà de l'Era con il sommelier Davide Neretti. Sarà possibile degustare il Cadalera 2021 prodotto dalle uve delle toppie dell'azienda agricola situate al Calvario, lo Springhitt 2020 proveniente dalle uve dei terrazzamenti di Fomarco e il Passito prodotto con uva bianca coltivata fino a 850 metri di quota. Il vino sarà servito in calici professionali e accompagnato con pane di segale. Il costo della degustazione è di 25 euro. Per prenotazioni è possibile contattare il 3405538075 oppure il 3407576338. Alle 18 Giorgio Arcioli presenterà la mostra fotografica sui forni di Colloro a seguire un racconto teatrale del professor Sivano Ragozza e infine un rinfresco offerto dal Parco Val grande con prodotti tipici locali.