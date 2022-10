Domenica si celebra la dedicazione del Parco Val Grande alla Madonna di Re

Domenica 16 ottobre alle ore 16.30 il Santuario di Re, in Valle Vigezzo, ospiterà la celebrazione della Santa Messa nell'anniversario della dedicazione del Parco Nazionale Val Grande alla Madonna del Sangue.

“L'avvenimento rappresenta da anni un punto fermo per l'Ente Parco che ho l'onore di guidare – conferma il Presidente del Parco Val Grande, Luigi Spadone – oltre che di intenso coinvolgimento spirituale ed emotivo per il popolo della Val Grande. Come da tradizione ci ritroveremo dunque a Re nella terza domenica di ottobre per celebrare la dedicazione alla Madonna del Sangue, momento simbolico di forte valore per la nostra storia e per le nostre terre di montagna”.

Presenzieranno "Le Donne del Parco", testimoni del senso umano e religioso che contraddistingue il contesto sociale umile e povero degli alpigiani.

All'interno della Val Grande, nel corso dei secoli, i pastori hanno dedicato alla Madonna del Sangue alcune cappelle campestri realizzate lungo i sentieri della loro quotidiana fatica. Da allora e fino ai tempi odierni, dal Verbano e dall'Ossola, attraverso la Val Grande, hanno avuto luogo numerosi pellegrinaggi di fedeli che si recano a Re in segno di devozione.

Queste motivazioni hanno ispirato l'Ente Parco, che decise, nell'ottobre del 1998, di dedicare l'area protetta alla Madonna del Sangue venerata nel Santuario di Re nella valle dei pittori.