Anche l'Ossola si appresta a festeggiare Lo Pan Ner

Tutto pronto anche in Val d’Ossola per Lo Pan Ner. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, undici paesi ossolani partecipano alla Festa che unisce le comunità alpine attorno all’antico rito del “fare il pane”.

Aumentano ogni anno i paesi ossolani coinvolti. A Montescheno, Borgomezzavalle, Antrona Schieranco, Montecrestese, Calasca Castiglione, Macugnaga, e Vagna di Domodossola, quest’anno si aggiungono: Crodo e Formazza, in valle Antigorio e Formazza e Premosello-Chiovenda e Vogogna, nel Parco della Valgrande.

Per Lo Pan Ner si uniscono attorno al fuoco degli antichi forni, diverse località dell’arco alpino: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - Cantone Grigioni e Vallese, Francia e Slovenia. Una vera e sempre più allargata festa comunitaria.

Attorno al pane, ricchi e interessanti i programmi che ogni paese propone. Un’occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni, alcune delle attività proposte nelle due giornate.

Ecco il calendario:

Sabato 15 Ottobre

VOGOGNA – PREMOSELLO CHIOVENDA (Valgrande)

CRODO (Valle Antigorio)

CALASCA CASTIGLIONE – MACUGNAGA (Valle Anzasca)

Domenica 16 Ottobre

MONTECRESTESE

VAGNA di DOMODOSSOLA

FORMAZZA (Val Formazza)

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre

MONTESCHENO – BORGOMEZZAVALLE – ANTRONA SCHIERANCO (Valle Antrona)

Sono disponibili i dettagli di ogni programma su:

www.lopanner.com

www.areeprotetteossola.it

e sulle pagine social e siti web ufficiali di ogni paese.