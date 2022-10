Col Comignago il Fomarco deve invertire la rotta

Neppure il tempo si digerire la sconfitta col Vogogna che la Virtus Villa deve guardarsi del turno domenicale che la vedrà impegnata a Cameri, contro una formazione che ha iniziato molto bene l’annata. I novaresi sono in testa appaiati a Vogogna e Ornavassese. Hanno raccolto 4 vittorie, un pari, fatto 10 gol e subiti 5. La Virtus invece lamenta una sconfitta in più dei rivali ma un attacco migliore con 13 reti. Attacco che rimarrà vedovo di Primatesta, visto che la giustizia sportiva ha pensato bene di non accogliere il ricorso della società e mantenere i sei turni di squalifica all’attaccante del Villa. Una conferma di come il diritto alla difesa nel calcio sia alquanto aleatorio.

Le due ossolane che guidano la classifica giocano in casa, Il Vogogna accoglie il Gravellona San Pietro al ‘Bonomini’ e l’Ornavassese gioca contro l’Union Novara al ‘Comunale’. Sembrerebbe, sulla carta, una domenica da tre punti. La squadra di Castelnuovo ha espugnato il Curotti e battuto un buon Villa, confermandosi compatta e cinica. Quella di Ochetti arriva da un inatteso pareggio con l’Agrano e quindi ha sete di punti anche vista la classifica dei novaresi.

Chi cerca conferme è la Crevolese, che finalmente ha ratto il tabù delle vittorie. Battuto il Fomarco avrà ora di fornte un Momo tutt’altro che facile da affrontare. Ma per la squadra di Chiaravallotti urge far punti.

La Varzese invece ospita l’Agrano. I granata si stanno togliendo delle soddisfazioni con questo avvio brillante: 10 punti, il miglior attacco del girone con 14 reti fatte e il clima di ottimismo che si respira negli spogliatoi.

Non c’è altra via di uscita per il Fomarco, ultimo della classifica. Una via di uscita che impone alla truppa di Piccinini di vincere in casa contro il Comignago. La lunga striscia negativa dei biancoverdi deve finire. Il Comignago conta 2 pari e 3 sconfitte e sta poco sopra il Fomarco in classifiica.