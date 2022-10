E' derby in Ossola: il Piedimulera ospita la Juventus Domo

Derby ossolano in Promozione. Piedimulera-Juventus Domo caratterizzerà la 6a giornata di campionato. Le due squadre arrivano al derby con sensazioni diverse ma entrembe desiderose di punti.

Il Piedimulera, che giocherà in casa, è reduce da due sconfitte di fila: la prima in casa col Valduggia e poi domenica scorsa a Novara con lo Sparta. La squadra di Moz ha 5 punti ma dopo un buon inizio ha frenato la corsa, restano ferma al palo per due turni.

La Juventus Domo (4 punti) dopo aver perso ad Arona ha pareggiato con l’Omegna in casa, partita compromessa quando la squadra è rimasta in dieci.

E’ ovviamente un derby che conta perché entrambe hanno sete di punti.