Verbano-Cusio-Ossola: 233 milioni di euro spesi nel gioco

Nel primo semestre del 2022, le spese per il gioco sono state molto alte, ammontano a quasi 10 miliardi euro, con un aumento dell’erario del 36% rispetto al primo trimestre. A questo aumento significativo hanno contribuito, in primis, gli apparecchi da intrattenimento, seguiti da lotterie, scommesse e altri giochi.

Libro Blu: 19 miliardi spesi in Italia, 4,5 solo in Piemonte

Ogni anno, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pubblica il Libro Blu: una pubblicazione periodica che raccoglie tutti i dati relativi al gioco d'azzardo legale in Italia, tra cui vincite, spese e incassi. Secondo quanto emerge da questo documento, nel corso del 2019 gli italiani hanno speso 19,45 miliardi di euro, un dato in crescita del 3% rispetto al 2020.

Solo la Regione Piemonte ha speso 4,5 miliardi di euro, di cui ben 2,8 miliardi solamente nella provincia di Torino. Nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, invece, sono stati spesi più di 230 milioni di euro. Questi dati sono relativi solamente al gioco fisico. Andrebbero considerati anche quelli relativi al gioco online, settore che, soprattutto durante l’emergenza pandemica, ha raggiunto una crescita importante. Si stima che dal 2016 al 2019, in Piemonte siano stati spesi 980 milioni di euro nel gioco online ma non si possono avere dati certi perché il Libro Blu non fornisce questi dati, difficilissimi da tracciare con esattezza.

I motivi del successo del gioco online

I motivi del successo del gioco online sono facilmente intuibili. In primo luogo, è un hobby molto facile, in quanto sarà sufficiente avere una connessione internet e un computer. Inoltre, farlo tramite bookmaker online è molto più comodo, in quanto lo si potrà fare comodamente dal proprio divano, senza doversi scomodare per uscire di casa.

Oltre a questi incentivi, un impulso importante è stato dato dalla pandemia: in Italia più di 4 milioni dei conti sono stati aperti solo durante il 2020. In generale poi il mondo del gioco d’azzardo affascina molte persone, anche solo per un momento di svago breve: si stima che il 36% della popolazione maggiorenne si lasci tentare almeno una volta l’anno. Il miglior consiglio è quello di giocare ciò che ci si può permettere di perdere e di non esagerare.