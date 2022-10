Partita dell’amicizia per sostenere la lotta contro i tumori pediatrici

Ossola Amica dell’Ugi, organizzazione di volontariato che supporta l’ Onlus UGI (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini di Torino), organizza il 16 ottobre al campo sportivo di Pieve Vergonte la Partita dell’Amicizia. Scenderanno in campo alle 14 le squadre “100% Ugi Torino” e Ossola Amica dell’Ugi.

“È una partita speciale – spiega Damiano Bassi, presidente dell’Ossola Amica dell’Ugi – , la squadra di calcio '100%' è composta da ragazze e ragazzi guariti da tumore pediatrico. Si tratta della prima squadra frutto della collaborazione tra UGI, Torino FC e l’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. I ragazzi si allenano nelle strutture messe a disposizione dal Torino FC con allenatori e staff tecnico del Toro. È la prima volta che vengono in Ossola a disputare una partita. Abbiamo organizzato l’evento grazie alla collaborazione con la società Fomarco Don Bosco Pievese che mette a disposizione il campo. Nella squadra dell’Ossola Amica dell’Ugi ci saranno anche ragazzi che giocano nel Fomarco”.

La partita sarà l’occasione per una giornata di festa e ci sarà la partecipazione di Johnson Righeira, al secolo Stefano Righi, ex componente del gruppo musicale I Righeria, famoso soprattutto agli inizi degli anni ’80 per il brano 'L’estate sta finendo'. La manifestazione avrà come speaker Domenico Malgeri , noto con lo pseudonimo di Mimmo. In programma l’esibizione della scuola di danza Butterfly e dell’insegnante Assunta Zavettieri e spettacoli di giocoleria musica, animazione. Sarà presente la società Sg Soccer , scuola di tecnica calcistica.

Alle 12 sarà servita polenta con spezzattino e gorgonzola e dalle 14 ci sarà la castagnata. Funzionerà un punto di ristoro e la piadineria.

L’Ossola amica dell’Ugi supporta l’Ugi che opera presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino tutto il ricavato sarà devoluto all’Ugi. Offerta minima per partecipare all’evento 5 euro.